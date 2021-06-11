Социологи опубликовали свежий президентский рейтинг

Если бы выборы президента проходили в начале июня, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 1-7 июня

Дословно: "На втором месте Петр Порошенко – 17,4% среди тех, кто определился".

Детали: Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 12,7%, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (10,6%) и глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8,1%).

Поддержка других кандидатов ниже.

Социологи отмечают, что по сравнению с апрелем только в случае Смешко и лидера "Голоса" Киры Рудик прослеживаются изменения – рейтинг Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг Рудик – вырос с 0, 1% до 0,5%.

Изменение поддержки других кандидатов – в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 16-22 апреля.

Исследование проходило 1-7 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2003 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.