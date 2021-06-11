Окупанти хочуть запустити літаки з Криму до Вірменії й Північної Осетії

Окупанти Криму планують з'єднати окупований півострів із Вірменією та збільшити географію польотів до Криму до 63 напрямків завдяки стиковці у Владикавказі.

Джерело: сайт сімферопольського аеропорту

Деталі: Російська авіакомпанія Nordwind із 15 червня почне виконувати транзитні рейси з аеропорту Сімферополь до Єревану і назад зі стиковкою у Владикавказі.

Польоти здійснюватимуться раз на тиждень по вівторках до 26 жовтня.

Загальний час у дорозі на літаках Embraer E190 складе близько 5 годин.

Як мовиться у пресрелізі, "прямі рейси між Сімферополем і Владикавказом почнуть виконуватися вперше в сучасній історії", а після їх запуску "географія польотів до Криму розшириться до рекордних 63 напрямків".

Також наголошується, що компанія "Nordwind", яка має найбільш широку маршрутну мережу в аеропорту окупованого Сімферополя, в цьому році "зв'яже Крим прямим авіасполученням із 36 містами Росії".

Комерційний директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Сімферополь" Сергій Дяйкін заявив, що кількість маршрутів у цьому році вже стала рекордною.

За його словами, пряме авіасполучення між Кримом і Північною Осетією відкривається вперше (Владикавказ є столицею Північної Осетії – ред.).