Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти хочуть запустити літаки з Криму до Вірменії й Північної Осетії

П'ятниця, 11 червня 2021, 10:56
Окупанти хочуть запустити літаки з Криму до Вірменії й Північної Осетії

Окупанти Криму планують з'єднати окупований півострів із Вірменією та збільшити географію польотів до Криму до 63 напрямків завдяки стиковці у Владикавказі.

Джерело: сайт сімферопольського аеропорту

Деталі: Російська авіакомпанія Nordwind із 15 червня почне виконувати транзитні рейси з аеропорту Сімферополь до Єревану і назад зі стиковкою у Владикавказі.

Польоти здійснюватимуться раз на тиждень по вівторках до 26 жовтня.

Загальний час у дорозі на літаках Embraer E190 складе близько 5 годин.

Як мовиться у пресрелізі, "прямі рейси між Сімферополем і Владикавказом почнуть виконуватися вперше в сучасній історії", а після їх запуску "географія польотів до Криму розшириться до рекордних 63 напрямків".

Також наголошується, що компанія "Nordwind", яка має найбільш широку маршрутну мережу в аеропорту окупованого Сімферополя, в цьому році "зв'яже Крим прямим авіасполученням із 36 містами Росії".

Комерційний директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Сімферополь" Сергій Дяйкін заявив, що кількість маршрутів у цьому році вже стала рекордною.

За його словами, пряме авіасполучення між Кримом і Північною Осетією відкривається вперше (Владикавказ є столицею Північної Осетії – ред.).

"Українська правда" у Threads

Теми: КримавіаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: