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Оккупанты хотят запустить самолеты из Крыма в Армению и Северную Осетию

Пятница, 11 июня 2021, 10:56
Оккупанты хотят запустить самолеты из Крыма в Армению и Северную Осетию

Оккупанты Крыма планируют соединить оккупированный полуостров с Арменией и увеличить географию полетов в Крым до 63 направлений благодаря стыковке во Владикавказе.

Источник: сайт симферопольского аэропорта 

Детали: Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе. 

Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам до 26 октября. 

Общее время в пути на самолетах Embraer E190 составит около 5 часов.

Как говорится в пресс-релизе, "прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории", а после их запуска "география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений".

Также отмечается, что компания "Nordwind", которая обладает самой широкой маршрутной сетью в аэропорту оккупированного Симферополя, в этом году "свяжет Крым прямым авиасообщением с 36 городами России".

Коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин заявил, что количество маршрутов в этом году уже стало рекордным. 

По его словам, прямое авиасообщение между Крымом и Северной Осетией открывается впервые (Владикавказ является столицей Северной Осетии – ред.).

Темы: КрымавиаРосcияоккупация
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