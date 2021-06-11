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"Слугу народу" майже наздогнали у рейтингу партій

П'ятниця, 11 червня 2021, 11:10
Слугу народу майже наздогнали у рейтингу партій

Найбільшу підтримку у рейтингу має політична сила "Слуга народу", за яку проголосували б 20% з тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Європейська солідарність" підтримують 18,5% з тих, хто визначився.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 1-7 червня

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку червня, до парламенту пройшли б 5 партій.

Зокрема, станом на 1-7 червня найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 20,3% та "Європейська солідарність", яку підтримують 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. 

Відзначається, що різниця в підтримці "ЄС" і "Слуги народу" – у межах статистичної похибки, тобто формально ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце.

Третє-четверте місця ділять "Батьківщина" (12%) та "ОПЗЖ" (11,9%). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (7,2%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (4,2%), "Опозиційний блок" (4,2%) та Радикальна партія (4,2%).

У квітні різниця в підтримці "Слуги народу" і "ЄС" була понад похибку, але наразі підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і обидві партії "ділять" лідерство з приблизно однаковою підтримкою.

 

Упродовж 1-7 червня КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

Було опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.       

Українська правда

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Теми: Слуга народуопитуваннясоціологіяЄвропейська солідарність
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