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"Слугу народа" почти догнали в рейтинге партий

Пятница, 11 июня 2021, 11:10

Наибольшую поддержку в рейтинге имеет политическая сила "Слуга народа", за которую проголосовали бы 20% из тех, кто определился и будет голосовать, партию "Европейская солидарность" поддерживают 18,5% из тех, кто определился.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 1-7 июня

Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июня, в парламент прошли бы 5 партий.

В частности, по состоянию на 1-7 июня наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народа", которую поддержали 20,3% и "Европейская солидарность", которую поддерживают 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

Отмечается, что разница в поддержке "ЕС" и "Слуги народа" - в пределах статистической погрешности, то есть формально эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место.

Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (12%) и "ОПЗЖ" (11,9%). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,2%).

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближенные к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (4,2%), "Оппозиционный блок" (4,2%) и Радикальная партия (4,2%).

В апреле разница в поддержке "Слуги народа" и "ЕС" была большей за погрешность, но сейчас поддержка обеих партий в пределах статистической погрешности, и обе партии "делят" лидерство с примерно одинаковой поддержкой.

 

В течение 1-7 июня КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI).

Было опрошено 2003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: Слуга народаопроссоциологияЕвропейская солидарность


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