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Меркель полетить до Байдена домовлятись про "Північний потік-2" – ЗМІ

П'ятниця, 11 червня 2021, 11:17

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель готується до поїздки до Вашингтона для вирішення суперечки з урядом США з приводу газопроводу "Північний потік-2".

Про це стало відомо німецькому виданню Handelsblatt від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Точна дата візиту ще не призначена, але зустріч запланована на липень або серпень. Переговори між сторонами щодо цього питання в цей час тривають.

Поїздка стане першим візитом канцлерки в столицю США після перемоги на виборах президента Джо Байдена. Переговори охоплять широке коло тем, але "Північний потік-2" відіграватиме особливо важливу роль, пише видання.

Нещодавно у Вашингтоні радник Меркель з питань зовнішньої політики Ян Гекер і радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван шукали шляхи виходу з суперечки навколо трубопроводу. Зустріч не змогла вирішити конфлікт, але обидві сторони визнали її конструктивною.

Відзначається, що американці побачили нову готовність федерального уряду відгукнутися на їхні аргументи. За інформацією Handelsblatt, німці висунули пропозиції про те, як можна вирішити конфлікт. Тепер пропозиції повинні бути доопрацьовані і узгоджені, щоб послужити основою для зустрічі Байдена і Меркель.

Німецька концепція спрямована на те, щоб зробити допомогу, яку Німеччина надає Україні, більш помітною, та включає ідеї про розширення підтримки Києва, зазначає видання.

"Плани перетворити Україну на експортера водню існують давно. Якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей, Європі терміново необхідний водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів. Однак необхідні значні інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо в вітроенергетику, щоб український водень можна було виробляти без шкоди для клімату. Для цього Києву потрібна допомога", - пише видання.

Меркель і Байден зможуть провести переговори на зустрічі G7 в графстві Корнуолл у Британії в цю п'ятницю. На полях саміту також очікується двостороння дискусія, але для врегулювання спору щодо трубопроводу на саміті буде надто мало часу.

Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

Теми: БайденМеркельПівнічний потік-2


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