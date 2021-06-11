Меркель полетит к Байдену договариваться о "Северном потоке-2" – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон для решения спора с правительством США по поводу газопровода "Северный поток-2".

Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Точная дата визита еще не назначена, но встреча запланирована на июль или август. Переговоры между сторонами по этому вопросу продолжаются.

Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы на выборах президента Джо Байдена. Переговоры охватят широкий круг тем, но "Северный поток-2" будет играть особенно важную роль, пишет издание.

Недавно в Вашингтоне советник Меркель по вопросам внешней политики Ян Гекер и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан искали пути выхода из спора вокруг трубопровода. Встреча не смогла решить конфликт, но обе стороны признали ее конструктивной.

Отмечается, что американцы увидели новую готовность федерального правительства откликнуться на их аргументы. По информации Handelsblatt, немцы выдвинули предложения, как можно разрешить конфликт. Теперь предложения должны быть доработаны и согласованы, чтобы послужить основой для встречи Байдена и Меркель.

Немецкая концепция направлена ​​на то, чтобы сделать помощь, которую Германия оказывает Украине, более заметной, и включает идеи о расширении поддержки Киева, отмечает издание.

"Планы превратить Украину в экспортера водорода существуют давно. Если континент хочет достичь своих климатических целей, Европе срочно необходим водород в качестве энергоносителя. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов. Однако необходимы значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород можно было производить без ущерба для климата. Для этого Киеву нужна помощь", - пишет издание.

Меркель и Байден смогут провести переговоры на встрече G7 в графстве Корнуолл в Великобритании в эту пятницу. На полях саммита также ожидается двусторонняя дискуссия, но для урегулирования спора по трубопроводу на саммите будет слишком мало времени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

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