Українців чекає контрастний вікенд: у неділю - похолодання

Найближчої доби в Україні буде тепла погода з дощами у кількох регіонах, у неділю ж на всій території очікуються опади та похолодання.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: Протягом дня суботи в Україні очікується +20+24 градуси.

За словами Діденко, вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Одещина плюс Крим буде багато сонця, переважатиме суха погода.

Але поза цією смугою - грозові дощі, можливі шквал і град.

А вже 13 червня дощі з грозами охоплять практично всю територію країни.

У неділю в західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині передбачається зниження температури повітря до +16+20 градусів.

На Півдні, Сході, у більшості центральних областей вдень очікується +20+26 градусів.

У Києві в суботу сонячно, +21+24 градуси.

13 червня натомість очікується дощ і гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів.