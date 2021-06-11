Украинцев ждет контрастный уикенд: в воскресенье - похолодание
В ближайшие сутки в Украине будет теплая погода с дождями в ряде регионов, в воскресенье же на всей территории ожидаются осадки и похолодание.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: В течение дня субботы в Украине ожидается +20 +24 градуса.
По словам Диденко, вдоль полосы Черниговщина Киевщина-Черкасская и Одесская область плюс Крым будет солнечно и будет преобладать сухая погода.
Но вне этой полосы - грозовые дожди, возможны шквалы и град.
А уже 13 июня дожди с грозами охватят практически всю территорию страны.
В воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях предполагается понижение температуры воздуха до +16 +20 градусов.
На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ожидается +20 +26 градусов.
В Киеве в субботу солнечно, +21 +24 градуса.
13 июня ожидается дождь и гроза. Снижение температуры воздуха до +19 градусов.