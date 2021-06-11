Украинцев ждет контрастный уикенд: в воскресенье - похолодание

В ближайшие сутки в Украине будет теплая погода с дождями в ряде регионов, в воскресенье же на всей территории ожидаются осадки и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В течение дня субботы в Украине ожидается +20 +24 градуса.

По словам Диденко, вдоль полосы Черниговщина Киевщина-Черкасская и Одесская область плюс Крым будет солнечно и будет преобладать сухая погода.

Но вне этой полосы - грозовые дожди, возможны шквалы и град.

А уже 13 июня дожди с грозами охватят практически всю территорию страны.

В воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях предполагается понижение температуры воздуха до +16 +20 градусов.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ​​ожидается +20 +26 градусов.

В Киеве в субботу солнечно, +21 +24 градуса.

13 июня ожидается дождь и гроза. Снижение температуры воздуха до +19 градусов.