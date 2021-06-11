Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:00
На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю

У Львівській області священик займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів, які зберігав у церкві.

Джерело: Департамент карного розшуку

Деталі: Зловмисник діяв через мережу Інтернет, відкрито вів листування, надавав консультації та роз’яснення.

Він купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і надсилав "товар" поштою.

Оперативники Волині протягом декількох місяців документували "діяльність" 47-річного чоловіка.

Виявилось, що вказані злочини вчиняв священик однієї із церкв в Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення.

9 червня працівниками за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП затримали "умільця".

За результатами обшуків у священика вилучили зброю, боєприпаси, документи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності.

Зброю та боєприпаси він зберігав навіть у церкві.

Наразі затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваЛьвівщиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: