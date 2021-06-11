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На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:00

У Львівській області священик займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів, які зберігав у церкві.

Джерело: Департамент карного розшуку

Деталі: Зловмисник діяв через мережу Інтернет, відкрито вів листування, надавав консультації та роз’яснення.

Він купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і надсилав "товар" поштою.

Оперативники Волині протягом декількох місяців документували "діяльність" 47-річного чоловіка.

Виявилось, що вказані злочини вчиняв священик однієї із церкв в Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення.

9 червня працівниками за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП затримали "умільця".

За результатами обшуків у священика вилучили зброю, боєприпаси, документи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності.

Зброю та боєприпаси він зберігав навіть у церкві.

Наразі затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: церкваЛьвівщиназброя


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