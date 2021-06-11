На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю
У Львівській області священик займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів, які зберігав у церкві.
Джерело: Департамент карного розшуку
Деталі: Зловмисник діяв через мережу Інтернет, відкрито вів листування, надавав консультації та роз’яснення.
Він купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і надсилав "товар" поштою.
Оперативники Волині протягом декількох місяців документували "діяльність" 47-річного чоловіка.
Виявилось, що вказані злочини вчиняв священик однієї із церкв в Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення.
9 червня працівниками за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП затримали "умільця".
За результатами обшуків у священика вилучили зброю, боєприпаси, документи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності.
Зброю та боєприпаси він зберігав навіть у церкві.
Наразі затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.