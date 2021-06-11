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На Львовщине задержали священника, который торговал оружием

Пятница, 11 июня 2021, 12:00

Во Львовской области священник занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов, которые хранил в церкви.

Источник: Департамент уголовного розыска

Детали: Злоумышленник действовал через Интернет, открыто вел переписку, предоставлял консультации и разъяснения.

Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и посылал "товар" по почте.

Оперативники Волыни в течение нескольких месяцев документировали "деятельность" 47-летнего мужчины.

Оказалось, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения.

9 июня правоохранители с помощью силовой поддержки спецназовцев КОРД и РПОП задержали "умельца".

По результатам обысков у священника изъяли оружие, боеприпасы, документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступной деятельности.

Оружие и боеприпасы он хранил даже в церкви.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: церковьЛьвовщинаоружие


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