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У Зеленського спростовують "теорію змови" про велику угоду США та РФ

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:01

Новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, відповідальний за зовнішню політику, відкинув можливість "великої угоди"  між президентами Росії та США щодо України за її спиною.

У цьому Сибіга запевнив у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання, чи можлива велика угода між США та Росією щодо України, укладена за її спиною, Сибіга сказав, що категорично це відкидає.

"Це все конспірологічні теорії, теорії змови – не буде такого. Моя впевненість грунтується на тому, що ми маємо тверду позицію США, яка базується на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

І ми детально поінформували американську сторону про розвиток безпекової ситуації вздовж українського кордону, про виклики, які стоять на сьогодні перед українською державою у протидії російській агресії", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що напередодні зустрічі президентів Росії і США 16 червня в Женеві українська сторона доводила свою позицію у розмовах з партнерами.

"Я маю на увазі розмову і з США, і з Канадою, і з іншими нашими ключовими союзниками", - сказав Сибіга, додавши, що за підсумком телефонної розмови між українським та американським президентами можна " фіксувати узгодженість і координацію позицій".

"Ми розуміємо, що позиція України, і останні виклики, і високий рівень загрози, який є, були доведені нашим американським друзям і партнерам", - запевнив він.

Дивіться інтерв’ю: Андрій Сибіга: відповідальний за зовнішню політику Банкової. Перше інтерв’ю дипломата

Європейська правда

Теми: ЗеленськийОфіс президентаСША


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