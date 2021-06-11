Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського спростовують "теорію змови" про велику угоду США та РФ

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:01
У Зеленського спростовують теорію змови про велику угоду США та РФ

Новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, відповідальний за зовнішню політику, відкинув можливість "великої угоди"  між президентами Росії та США щодо України за її спиною.

У цьому Сибіга запевнив у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання, чи можлива велика угода між США та Росією щодо України, укладена за її спиною, Сибіга сказав, що категорично це відкидає.

"Це все конспірологічні теорії, теорії змови – не буде такого. Моя впевненість грунтується на тому, що ми маємо тверду позицію США, яка базується на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

І ми детально поінформували американську сторону про розвиток безпекової ситуації вздовж українського кордону, про виклики, які стоять на сьогодні перед українською державою у протидії російській агресії", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що напередодні зустрічі президентів Росії і США 16 червня в Женеві українська сторона доводила свою позицію у розмовах з партнерами.

"Я маю на увазі розмову і з США, і з Канадою, і з іншими нашими ключовими союзниками", - сказав Сибіга, додавши, що за підсумком телефонної розмови між українським та американським президентами можна " фіксувати узгодженість і координацію позицій".

"Ми розуміємо, що позиція України, і останні виклики, і високий рівень загрози, який є, були доведені нашим американським друзям і партнерам", - запевнив він.

Дивіться інтерв’ю: Андрій Сибіга: відповідальний за зовнішню політику Банкової. Перше інтерв’ю дипломата

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: