У Зеленского опровергают "теорию заговора" о крупном соглашении США и РФ
Новоназначенный заместитель главы офиса президента Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику, отверг возможность "большой сделки" между президентами России и США в отношении Украины за ее спиной.
В этом Сибига заверил в своем первом после назначения интервью "Европейской правде".
Отвечая на вопрос, возможно ли крупное соглашение между США и Россией по Украине, заключенное за ее спиной, Сибига сказал, что категорически это отрицает.
"Это все конспирологические теории, теории заговора - не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", - сказал Сибига.
Он отметил, что накануне встречи президентов России и США 16 июня в Женеве украинская сторона доводила свою позицию в разговорах с партнерами.
"Я имею в виду разговоры и с США, и с Канадой, и с другими нашими ключевыми союзниками", - сказал Сибига, добавив, что по итогам телефонной беседы между украинским и американским президентами можно "фиксировать согласованность и координацию позиций".
"Мы понимаем, что позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров", - заверил он.
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