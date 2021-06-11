У Зеленского опровергают "теорию заговора" о крупном соглашении США и РФ

Новоназначенный заместитель главы офиса президента Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику, отверг возможность "большой сделки" между президентами России и США в отношении Украины за ее спиной.

В этом Сибига заверил в своем первом после назначения интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос, возможно ли крупное соглашение между США и Россией по Украине, заключенное за ее спиной, Сибига сказал, что категорически это отрицает.

"Это все конспирологические теории, теории заговора - не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", - сказал Сибига.

Он отметил, что накануне встречи президентов России и США 16 июня в Женеве украинская сторона доводила свою позицию в разговорах с партнерами.

"Я имею в виду разговоры и с США, и с Канадой, и с другими нашими ключевыми союзниками", - сказал Сибига, добавив, что по итогам телефонной беседы между украинским и американским президентами можно "фиксировать согласованность и координацию позиций".

"Мы понимаем, что позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров", - заверил он.

Смотрите интервью Андрей Сибига: ответственный за внешнюю политику Банковой. Первое интервью дипломата

Европейская правда