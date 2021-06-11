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Керівниця нацпарку "Тузлівські лимани" поскаржилась на поліцію в Бюро розслідувань

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:17
Керівниця нацпарку Тузлівські лимани поскаржилась на поліцію в Бюро розслідувань

Керівниця національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк звернулась до ДБР із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності деяких співробітників Татарбунарського відділення поліції.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву про кримінальне правопорушення, яку має в розпорядженні, доктор біологічних наук Іван Русєв у Facebook, Нацполіція

Дослівно: "Дії поліцейських, які вчиняють психологічний і навіть фізичний вплив, перешкоджають керівнику та працівникам державної природоохоронної установи виконувати важливий природоохоронний захід, направлений на відновлення та підтримання водно-болотних угідь міжнародного значення - особливо цінних територій, що охороняються державою, є перевищенням їх повноважень...".

Деталі: Зазначається, що поліцейські відділення №2 Білгород-Дністровського РВП перешкоджають керівнику держустанови, яка має статус правоохоронця, виконувати посадові обов'язки, безпідставно втручаються в роботу і блокують виконання завдань, які ставить держава перед установами природно-заповідного фонду - збереження та відновлення Рамсарських угідь".

Вихристюк уточнила, що усі виконавці природоохоронного заходу з відновлення водообміну діють виключно в межах чинного природоохоронного законодавства та наданих повноважень.

Однак із 2 червня 2021 року поліцейські, відкривши безпідставно провадження щодо "пошкодження територій, взятих під охорону держави", регулярно приїжджають на територію нацпарку, на місце проведення робіт "з метою перевірки та фіксації виконання начебто незаконних робіт".

За словами керівника наукового відділу НПП "Тузлівські лимани", доктора біологічних наук Івана Русєва, близько 50 осіб, зокрема, і замічених у браконьєрстві, за підтримки поліції проникли в заповідну зону нацпарку, їздили на джипах і заважали працювати.

Русєв каже, що у відповідь на це до парку приїхали активісти з метою його охорони. Вони перебували тут усю ніч і збираються захищати парк надалі. На думку Русєва, саме присутність активістів утримала представників поліції від арешту техніки, яка відновлює водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами.

У відділі комунікацій ГУ НП в області ситуацію не коментують, обмежившись тим, що "за фактом пошкодження території НПП "Тузлівські лимани" розпочато досудове розслідування".

UPD: Після виходу новини Нацполіція повідомила, що "за фактом виявленої в мережі Інтернет інформації про можливі протиправні дії працівників поліції на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали перевірку".

"Українська правда" у Threads

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