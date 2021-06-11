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Руководитель нацпарка "Тузловские лиманы" пожаловалась в полицию в Бюро расследований

Пятница, 11 июня 2021, 12:17
Руководитель нацпарка Тузловские лиманы пожаловалась в полицию в Бюро расследований

Руководитель национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхрыстюк обратилась к ГБР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности некоторых сотрудников Татарбунарского отделениz полиции.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление об уголовном правонарушении, которым располагает, Нацполиция

Дословно: "Действия полицейских, которые совершают психологическое и даже физическое воздействие, препятствуют руководителю и работникам государственной природоохранного учреждения выполнять важные природоохранные меры, направленные на восстановление и поддержание водно-болотных угодий международного значения - особо ценных территорий, охраняемых государством, является превышением их полномочий...".

Детали: Отмечается, что полицейские отделения №2 Белгород-Днестровского РВП препятствуют руководителю госучреждения, имеющего статус правоохранителя, выполнять должностные обязанности, безосновательно вмешиваются в работу и блокируют выполнение задач, которые ставит государство перед учреждениями природно-заповедного фонда - сохранение и восстановление Рамсарских угодий".

Выхрыстюк уточнила, что все исполнители природоохранных мер по восстановлению водообмена действуют исключительно в рамках действующего природоохранного законодательства и предоставленных полномочий.

Однако с 2 июня 2021 года полицейские, открыв безосновательно производство по "повреждению территорий, взятых под охрану государства", регулярно приезжают на территорию нацпарка, на место проведения работ "с целью проверки и фиксации выполнения якобы незаконных работ".

По словам руководителя научного отдела НПП "Тузловские лиманы", доктора биологических наук Ивана Русева, около 50 человек, в том числе и замеченных в браконьерстве, при поддержке полиции проникли в заповедную зону нацпарка, ездили на джипах и мешали работать.

Русев говорит, что в ответ на это в парк приехали активисты с целью его охраны. Они находились здесь всю ночь и собираются защищать парк в дальнейшем. По мнению Русева, именно присутствие активистов удержало представителей полиции от ареста техники, которая восстанавливает водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами.

В отделе коммуникаций ГУ ЧП в области ситуацию не комментируют, ограничившись тем, что "по факту повреждения территории НПП "Тузловские лиманы" начато досудебное расследование".

UPD: После выхода новости Нацполиция сообщила, что "по факту выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях сотрудников полиции на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции начали проверку".

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