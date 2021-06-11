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У Гуляйполі фейкова "рада" закликала до захоплення влади – СБУ

П'ятниця, 11 червня 2021, 13:11
У Гуляйполі фейкова рада закликала до захоплення влади – СБУ
ssu.gov.ua

Правоохоронці заблокували спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада" в Запорізькій області.

Джерело: Служба безпеки України, яка діяла у взаємодії з Національною поліцією України

Деталі: Ініціював створення такої "ради" прибічник ідеології "псевдонародовладдя".

 

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади. 

Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. 

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування.

 

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

 

Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

Зазначимо, що справжню Гуляйпільська міську раду з 2017 року очолює Сергій Ярмак (його було переобрано в листопаді 2020 року). 

"Українська правда" у Threads

Теми: Запорізька областьсепаратизмСБУполіція
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