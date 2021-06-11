В Гуляйполе фейковый "совет" призывал к захвату власти – СБУ

Правоохранители заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет" в Запорожской области.

Источник: Служба безопасности Украины, которая действовала во взаимодействии с Национальной полицией Украине

Детали: Инициировал создание такого "совета" сторонник идеологии "псевдонародовластия".

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующих украинских властей.

Злоумышленники также призвали к созданию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "городскго главу" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского главы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Отметим, что настоящий Гуляйпольский городской совет с 2017 года возглавляет Сергей Ярмак (он был переизбран в ноябре 2020 года).