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В Росії виявили рекордну з лютого кількість хворих на коронавірус

П'ятниця, 11 червня 2021, 13:15
В Росії виявили рекордну з лютого кількість хворих на коронавірус

Протягом 10 червня в Росії приріст нових хворих коронавирусною інфекцією склав 12 505 випадків, що є максимальним значення з двадцятих чисел лютого.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: З початку поточного тижня в РФ почався поступовий підйом захворюваності коронавірусів: в понеділок було виявлено 9 429 випадків, у вівторок - 9 977, в середу - 10 407, в четвер - 11 699.

За минулу добу після перенесеного коронавируса одужали 10 188 осіб, від хвороби померли 396 пацієнтів.

У Москві також рекорд із січня: зареєстрували 5 853 нових випадки COVID-19, померло 60 людей, видужав 3 061 пацієнт.

Всього в Росії з 2 березня 2020 року зареєстровано 5 млн 180 тис. 454 випадків коронавирусної інфекції, 125 674 померлих і 4 млн 782 тис. 183 виписаних.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірус
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