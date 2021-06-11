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В России рекордное с февраля количество больных коронавирусом

Пятница, 11 июня 2021, 13:15
В России рекордное с февраля количество больных коронавирусом

В течение 10 июня в России прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 12 505 случаев, что является максимальным значение с двадцатых чисел февраля.

Источник: русский Интерфакс

Детали: С начала текущей недели в РФ начался постепенный подъем заболеваемости коронавирусом: в понедельник было обнаружено 9429 случаев, во вторник - 9977, в среду - 10 407, в четверг - 11699.

За прошедшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10188 человек, от болезни умерли 396 пациентов.

В Москве также рекорд с января: зарегистрировали 5853 новых случая COVID-19, умерло 60 человек, выздоровел 3061 пациент.

Всего в России с 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 180 тыс. 454 случаев коронавируснои инфекции, 125674 умерших и 4 млн 782 тыс. 183 выписанных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
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