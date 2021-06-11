У Києві до літнього сезону готові 14 пляжів

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що до літнього сезону в столиці вже готові всі 14 комунальних пляжів, але офіційно сезон ще не стартував.

Джерело: брифінг Кличка 11 червня

Пряма мова: "Столиця, як завжди, ретельно підготувалася до початку літнього сезону. На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні".

Деталі: За його словами, також у Києві визначили 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Офіційно сезон поки не стартував, бо температура в Дніпрі холодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів.

На всіх комунальних пляжах будуть чергувати понад 120 лайфгардів а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

Крім того, за словами Кличка, цього року столиця подала 9 муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор". Ця відзнака означає те, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту.