Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві до літнього сезону готові 14 пляжів

П'ятниця, 11 червня 2021, 13:38
У Києві до літнього сезону готові 14 пляжів

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що до літнього сезону в столиці вже готові всі 14 комунальних пляжів, але офіційно сезон ще не стартував.

Джерело: брифінг Кличка 11 червня

Пряма мова: "Столиця, як завжди, ретельно підготувалася до початку літнього сезону. На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні".

Деталі: За його словами, також у Києві визначили 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Офіційно сезон поки не стартував, бо температура в Дніпрі холодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів.

На всіх комунальних пляжах будуть чергувати понад 120 лайфгардів а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

Крім того, за словами Кличка, цього року столиця подала 9 муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор". Ця відзнака означає те, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пляжіКиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
пляжі
Столична влада пояснила, навіщо витрачає мільйони на пісок для закритих пляжів
Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене
В Одесі готуються відкрити окремі пляжі
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: