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В Киеве к летнему сезону готовы 14 пляжей

Пятница, 11 июня 2021, 13:38

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что к летнему сезону в столице уже готовы все 14 коммунальных пляжей, но официально сезон еще не стартовал.

Источник: брифинг Кличко 11 июня

Прямая речь: "Столица, как всегда, тщательно подготовилась к началу летнего сезона. На сегодня все 14 коммунальных пляжей готовы принимать посетителей. На них оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные".

Детали: По его словам, также в Киеве определили 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.

Официально сезон пока не стартовал, поскольку температура в Днепре холодная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов.

На всех коммунальных пляжах будут дежурить более 120 лайфгардов а также водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо".

Кроме того, по словам Кличко, в этом году столица подала 9 муниципальных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Эта награда означает, что пляжи соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта.

Украинская правда
Темы: пляжиКиевВиталий Кличко


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