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Контррозвідка викрила зрадника серед українських військових

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:02
Контррозвідка викрила зрадника серед українських військових

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали військовослужбовця ЗС України, завербованого підконтрольним спецслужбам РФ так званим "міністерством державної безпеки ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС.

За даними слідства, він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовий накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби 10 червня.

Зловмиснику повідомлено про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

 

Тривають невідкладні слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУармія
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