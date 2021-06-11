Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Контррозвідка викрила зрадника серед українських військових

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:02

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали військовослужбовця ЗС України, завербованого підконтрольним спецслужбам РФ так званим "міністерством державної безпеки ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС.

За даними слідства, він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовий накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби 10 червня.

Зловмиснику повідомлено про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

 

Тривають невідкладні слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину

США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія

На Євро-2020 форму відкорегують, але з "Героям слава!" з продажу не вилучатимуть

Окупанти вбили українського військового на Донбасі

Усі новини...
СБУ
У Гуляйполі фейкова "рада" закликала до захоплення влади – СБУ
Переправляли мігрантів, вибухівку, цигарки: в Україні викрили міжнародну банду
Контррозвідники викрили механізм легалізації бойовиків ОРДЛО в Україні
Останні новини
01:06
У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей
00:29
Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”
23:52
Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину
23:44
Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба
23:05
"Мертві душі" у списках: ЦВК відмовила групі, яка хотіла референдум щодо землі
22:26
США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України
22:13
Новини економіки: обшуки у "Нафтогазі", наступний транш МВФ
21:52
ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США
21:31
Huawei планує випустити технологію безпілотного авто у 2025 році
21:21
Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія
Усі новини...