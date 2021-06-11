Контрразведка разоблачила предателя среди украинских военных
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего ВС Украины, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".
Источник: СБУ
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.
По данным следствия, он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военный накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.
Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы 10 июня.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.
Продолжаются неотложные следственные действия.