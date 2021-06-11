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Контрразведка разоблачила предателя среди украинских военных

Пятница, 11 июня 2021, 14:02

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего ВС Украины, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

По данным следствия, он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военный накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы 10 июня.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

 

Продолжаются неотложные следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУармия


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