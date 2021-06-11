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У Білому домі назвали дату візиту Меркель для обговорення "Північного потоку-2"

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:15
У Білому домі назвали дату візиту Меркель для обговорення Північного потоку-2

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі 15 липня.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Білого дому в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель в Білому домі 15 липня 2021 року. Візит канцлерки Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною", - сказано у повідомленні.

Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці щодо низки спільних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, усунення загрози зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародної безпеки на основі наших спільних демократичних цінностей, сказано в заяві.

Раніше німецьке видання Handelsblatt повідомило, що Меркель готується до поїздки до Вашингтона для вирішення суперечки з приводу газопроводу "Північний потік-2".

Поїздка стане першим візитом канцлерки в столицю США після перемоги на виборах президента Джо Байдена. Переговори охоплять широке коло тем, але "Північний потік-2" відіграватиме особливо важливу роль, заявило видання.

Нещодавно у Вашингтоні радник Меркель з питань зовнішньої політики Ян Гекер і радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван шукали шляхи виходу з суперечки навколо трубопроводу. Зустріч не змогла вирішити конфлікт, але обидві сторони визнали її конструктивною.

Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

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Теми: Північний потік-2МеркельСШАМеркель
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