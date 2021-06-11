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В Белом доме назвали дату визита Меркель для обсуждения "Северного потока-2"

Пятница, 11 июня 2021, 15:15
В Белом доме назвали дату визита Меркель для обсуждения Северного потока-2

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 июля.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года. Визит канцлера Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией", - говорится в сообщении.

Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических ценностей, говорится в заявлении.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Меркель готовится к поездке в Вашингтон для разрешения спора по поводу газопровода "Северный поток-2".

Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы на выборах президента Джо Байдена. Переговоры охватят широкий круг тем, но "Северный поток-2" будет играть особенно важную роль, заявило издание.

Недавно в Вашингтоне советник Меркель по вопросам внешней политики Ян Гекер и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан искали пути выхода из спора вокруг трубопровода. Встреча не смогла решить конфликт, но обе стороны признали ее конструктивной.

Темы: Северный поток-2МеркельСШАМеркель
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