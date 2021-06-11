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Наркоплантації із коноплею на мільйони гривень виявили на Херсонщині

П'ятниця, 11 червня 2021, 16:05
Наркоплантації із коноплею на мільйони гривень виявили на Херсонщині

В одному із сіл Каховського району Херсонської області виявили теплиці засаджені елітними сортами конопель.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "Працівники відділення поліції №1 (м.Каховка) в одному з сіл Каховського району виявили дві теплиці, повністю засаджені елітними сортами конопель заввишки від 1,5 до 2-х метрів.

Рослини були зі слідами догляду та до них було підведене крапельне зрошення, коноплі удобрювалися мінеральними добривами. А щоб приховати теплиці, наркоділок розмістив їх посеред саду".

Деталі: У двох теплицях поліцейські виявили понад 200 кущів елітних сортів конопель заввишки до двох метрів.

Під час обшуку також виявили висушені кущі конопель загальною вагою приблизно 10 кг і травматичний пістолет "Форт". За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить приблизно 5 мільйонів гривень. 

 

Власником наркоплантації виявився 31-річний раніше не судимий місцевий житель. Він розповів, що коноплі нібито вирощував для власних потреб, а насіння замовив через інтернет.

Українська правда

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Теми: наркотикиполіція
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