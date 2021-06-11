Наркоплантации с коноплей на миллионы гривен обнаружили на Херсонщине

В одном из сел Каховского района Херсонской области обнаружили теплицы засаженые элитными сортами конопли.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Сотрудники отделения полиции №1 (Каховка) в одном из сел Каховского района обнаружили две теплицы, полностью засаженые элитными сортами конопли высотой от 1,5 до 2-х метров.

Растения были со следами ухода и к ним было подведено капельное орошение, конопля удобрялись минеральными удобрениями. А чтобы скрыть теплицы, наркоделец разместил их посреди сада".

Детали: В двух теплицах полицейские обнаружили более 200 кустов элитных сортов конопли высотой до двух метров.

Во время обыска также обнаружили высушенные кусты конопли общим весом около 10 кг и травматический пистолет "Форт". По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет примерно 5 миллионов гривен.

Владельцем наркоплантации оказался 31-летний ранее не судимый местный житель. Он рассказал, что коноплю якобы выращивал для собственных нужд, а семена заказал через интернет.