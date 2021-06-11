Окупанти в Криму створили раду, щоб захищати російську мову
П'ятниця, 11 червня 2021, 17:05
В окупованому Росією Криму створили раду з питань російської мови та "вдосконалення внутрішньої мовної політики".
Джерело: російське агентство "Кримінформ"
Деталі: Указ про створення такої ради підписав так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов.
Рада створюється "з метою забезпечення розвитку, захисту та підтримки російської мови як державної мови Російської Федерації, а також вдосконалення мовної політики в Республіці Крим".
Очолить раду сам Аксьонов.
Передісторія:
- У лютому українська омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що за 7 років окупації кількість школярів у Криму, які вчаться українською мовою, зменшилася в 50 разів – нині таких учнів 249.