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Окупанти в Криму створили раду, щоб захищати російську мову

П'ятниця, 11 червня 2021, 17:05

В окупованому Росією Криму створили раду з питань російської мови та "вдосконалення внутрішньої мовної політики".

Джерело: російське агентство "Кримінформ"

Деталі: Указ про створення такої ради підписав так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов.

Рада створюється "з метою забезпечення розвитку, захисту та підтримки російської мови як державної мови Російської Федерації, а також вдосконалення мовної політики в Республіці Крим".

Очолить раду сам Аксьонов.

Передісторія:

  • У лютому українська омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що за 7 років окупації кількість школярів у Криму, які вчаться українською мовою, зменшилася в 50 разів – нині таких учнів 249.

Теми: КримРосіяокупація


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