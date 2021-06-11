Оккупанты в Крыму создали совет для защиты русского языка
Пятница, 11 июня 2021, 17:05
В оккупированном Россией Крыму создали совет по вопросам русского языка и "совершенствования внутренней языковой политики".
Источник: российское агентство "Криминформ"
Детали: Указ о создании такого совета подписал так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.
Совет создается "с целью обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также совершенствование языковой политики в Республике Крым".
Возглавит совет сам Аксенов.
Предыстория:
В феврале украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что за 7 лет оккупации количество школьников в Крыму, которые учатся на украинском языке, уменьшилась в 50 раз - сейчас таких учеников 249.