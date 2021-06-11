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Військові випробовують нову українську зброю великого калібру

П'ятниця, 11 червня 2021, 17:41

Українські військові розпочали попередні випробування великокаліберної стрілецької зброї вітчизняного виробництва.

Джерело: міністр оборони Андрій Таран, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Йдеться зокрема про попередні випробування 12,7 мм єдиного кулемету і 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки українського виробництва, якими планують поповнити арсенал стрілецької зброї "крупних калібрів" Збройних Сил України.

Пряма мова: "На такі розробки, здатні уражати легкоброньовані об’єкти, ми чекали з нетерпінням. Зрозуміло, що основним елементом стрілецької зброї є ствол, технологічний процес виробництва якого складний та потребує певного досвіду.

Тому, із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування 12,7×108 мм єдиний кулемет від ТОВ "ХАДО-ХОЛДИНГ". Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства у 2020-му році були прийняті на озброєння Збройних Сил України і вже навели страху на ворога".

Деталі: Таран зазначив, що успішне завершення усіх випробувань дозволить забезпечити потребу в кулеметах калібру 12,7×108 мм, які використовуються не лише загальновійськовими підрозділами, але й встановлюються на багатьох видах бойової техніки, кораблях та гелікоптерах.

Крім того, з урахуванням набутого досвіду, підприємством розроблено також великокаліберну багатозарядну антиматеріальну гвинтівку калібру 14,5×114 мм з напівавтоматичним механізмом заряджання, що наразі, за словами Тарана, проходить попередні випробування.

Українська правда


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