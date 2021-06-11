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"По-крупному": военные испытывают новое украинское оружие

Пятница, 11 июня 2021, 17:41

Украинские военные начали предварительные испытания крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства.

Источник: министр обороны Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Речь идет в частности о предварительных испытаниях 12,7 мм единого пулемета и 14,5 мм антиматериальной винтовки украинского производства, которыми планируют пополнить арсенал стрелкового оружия "крупных калибров" Вооруженных Сил Украины.

Прямая речь: "Таки разработок, способных поражать легкобронированные объекты, мы ждали с нетерпением. Понятно, что основным элементом стрелкового оружия является ствол, технологический процесс производства которого сложен и требует определенного опыта.

Поэтому, с удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания 12,7×108 мм единый пулемет от ООО "ХАДО-Холдинг". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальная винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страх на врага".

Детали: Таран отметил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Кроме того, с учетом приобретенного опыта, предприятием разработана также крупнокалиберная многозарядная антиматериальная винтовка калибра 14,5 × 114 мм с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая пока, по словам Тарана, проходит предварительные испытания.

Украинская правда


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