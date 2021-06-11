У столиці жінка потрапила під трамвай

У Дніпровському районі столиці жінка потрапила під трамвай, внаслідок чого її госпіталізували.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Подія трапилась на вулиці Харківське шосе у Дніпровському районі столиці. Там 50-річна жінка впала на трамвайні колії, коли переходила їх у невстановленому місці. Водій трамвая не встиг загальмувати. Екіпаж патрульних на місці події надав жінці першу медичну допомогу, після чого її терміново госпіталізували.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".