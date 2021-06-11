В столице женщина попала под трамвай

В Днепровском районе столицы женщина попала под трамвай, в результате чего ее госпитализировали.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Инцидент произошел на улице Харьковское шоссе в Днепровском районе столицы. Там 50-летняя женщина упала на трамвайные пути, когда переходила их в неустановленном месте. Водитель трамвая не успел затормозить. Экипаж патрульных на месте происшествия предоставил женщине первую медицинскую помощь, после чего ее срочно госпитализировали.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".