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У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей

Субота, 12 червня 2021, 01:06

Американський підрозділ автовиробника Volkswagen AG заявив, що від витоку даних постраждали більше 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців в Північній Америці.

Джерело: Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America

Деталі: VW вважає, що дані були отримані в період з серпня 2019 року по травень цього року.

Більш 3,1 млн постраждалих проживають в Штатах. Уточнюється, що майже всі постраждалі були нинішніми або потенційними клієнтами Audi, одного з люксових брендів німецького автовиробника.

Як повідомляється, неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів і зацікавлених покупців від постачальника, який його бренди Audi Volkswagen і деякі дилери в США і Канаді використовували для цифрових продажів і маркетингу. Інформація збиралася для продажів і маркетингу в період з 2014 по 2019 рік і перебувала в електронному файлі, який постачальник залишив незахищеним.

Унаслідок витоку зачепило конфіденційні дані, пов'язані з правом на покупку або оренду, у 90 тисяч клієнтів Audi і потенційних покупців. VW заявила, що пропонуватиме цим особам безкоштовні послуги із захисту кредитних карт.

Конфіденційні дані складалися з номерів водійських прав в більш ніж 95% випадків. Невелика кількість записів включала додаткові дані - дати народження, номери соціального страхування і номери рахунків.

Теми: США


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