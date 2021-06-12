У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей

Американський підрозділ автовиробника Volkswagen AG заявив, що від витоку даних постраждали більше 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців в Північній Америці.

Джерело: Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America

Деталі: VW вважає, що дані були отримані в період з серпня 2019 року по травень цього року.

Більш 3,1 млн постраждалих проживають в Штатах. Уточнюється, що майже всі постраждалі були нинішніми або потенційними клієнтами Audi, одного з люксових брендів німецького автовиробника.

Як повідомляється, неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів і зацікавлених покупців від постачальника, який його бренди Audi Volkswagen і деякі дилери в США і Канаді використовували для цифрових продажів і маркетингу. Інформація збиралася для продажів і маркетингу в період з 2014 по 2019 рік і перебувала в електронному файлі, який постачальник залишив незахищеним.

Унаслідок витоку зачепило конфіденційні дані, пов'язані з правом на покупку або оренду, у 90 тисяч клієнтів Audi і потенційних покупців. VW заявила, що пропонуватиме цим особам безкоштовні послуги із захисту кредитних карт.

Конфіденційні дані складалися з номерів водійських прав в більш ніж 95% випадків. Невелика кількість записів включала додаткові дані - дати народження, номери соціального страхування і номери рахунків.