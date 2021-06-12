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В Volkswagen говорят об утечке данных — пострадали 3,3 млн человек

Суббота, 12 июня 2021, 01:06

Американское подразделение автопроизводителя Volkswagen AG заявило, что от утечки данных пострадали более 3,3 млн клиентов и потенциальных покупателей в Северной Америке.

Источник: Reuters со ссылкой на Volkswagen Group of America

Детали: VW считает, что данные были получены в период с августа 2019 года по май этого года.

Более 3,1 млн пострадавших проживают в Штатах. Уточняется, что почти все пострадавшие были нынешними или потенциальными клиентами Audi, одного из люксовых брендов немецкого автопроизводителя.

Как сообщается, неавторизованная третья сторона получила ограниченную личную информацию о клиентах и ​​заинтересованных покупателей от поставщика, который его бренды Audi Volkswagen и некоторые дилеры в США и Канаде использовали для цифровых продаж и маркетинга. Информация собиралась для продаж и маркетинга в период с 2014 по 2019 год и была в электронном файле, который поставщик оставил незащищенным.

В результате утечки задело конфиденциальные данные, связанные с правом на покупку или аренду, у 90 тысяч  клиентов Audi и потенциальных покупателей. VW заявила, что будет предлагать этим лицам бесплатные услуги по защите кредитных карт.

Конфиденциальные данные состояли из номеров водительских прав в более чем 95% случаев. Небольшое количество записей включало дополнительные данные - даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.

Темы: США


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