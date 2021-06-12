The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію

Лідери ЄС вимагатимуть, аби Лондон виконав умови Brexit щодо Північної Ірландії, і погрожуватимуть прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону торговельною війною.

Джерело: Reuters з посиланням на The Times

Деталі: Як повідомляється, мова йде про канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Вони використовуватимуть особисті зустрічі з Джонсоном в суботу – тобто 12 червня – і вимагатимуть, аби Лондон виконав умови Brexit щодо Північної Ірландії.

На Даунінг-стріт заявили, що Джонсон відкине погрози ЄС і дасть зрозуміти, що готовий скасувати ключову частину угоди в цьому місяці, якщо блок не відступить.

Що передувало: Макрон заявив, що виступає проти будь-яких змін до протоколу щодо Північної Ірландії - частини угоди про Brexit, як того хочуть у Лондоні.

Передісторія:

Аби зберегти після Brexit "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією.

На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні.

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