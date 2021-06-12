The Times: Лидеры ЕС будут угрожать Джонсону торговой войной из-за Северной Ирландии

Лидеры ЕС будут требовать, чтобы Лондон выполнил условия Brexit по Северной Ирландии, и угрожать премьер-министру Великобритании Борису Джонсону торговой войной.

Источник: Reuters со ссылкой на The Times

Детали: Как сообщается, речь идет о канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Эммануэле Макроне. Они будут использовать личные встречи с Джонсоном в субботу - то есть 12 июня - и требовать, чтобы Лондон выполнил условия Brexit по Северной Ирландии.

На Даунинг-стрит заявили, что Джонсон отбросит угрозы ЕС и даст понять, что готов отменить ключевую часть соглашения в этом месяце, если блок не отступит.

Что предшествовало: Макрон заявил, что выступает против любых изменений в протокол в отношении Северной Ирландии - части соглашения об Brexit, как того хотят в Лондоне.

Предыстория:

Чтобы сохранить после Brexit "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией.

На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе.

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