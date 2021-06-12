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У Джорджії сталася стрілянина — вісім поранених, з них двоє діти

Субота, 12 червня 2021, 07:21
WTOC

Одна людина загинула, а вісім інших, зокрема двоє дітей, були поранені в результаті стрілянини в американській Савані, штат Джорджія.

Джерело: NBC News з посиланням на представника поліції Савани Бьянку Джонсон

Деталі: Напад відбувся о 9 вечора в житловому комплексі Hitch Village / Fred Wessels Homes.

Як повідомляється, загиблий – дорослий.

Що стосується поранених, то є інформація про поранення в ногу дворічного хлопчика та 13-річного хлопчика. Їхні травми не загрожують життю. Водночас, у інших жертв серйозні або критичні травми.

Невідомо, чи перебувають будь-які підозрювані під вартою.

Теми: США


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