У Джорджії сталася стрілянина — вісім поранених, з них двоє діти

Одна людина загинула, а вісім інших, зокрема двоє дітей, були поранені в результаті стрілянини в американській Савані, штат Джорджія.

Джерело: NBC News з посиланням на представника поліції Савани Бьянку Джонсон

Деталі: Напад відбувся о 9 вечора в житловому комплексі Hitch Village / Fred Wessels Homes.

Як повідомляється, загиблий – дорослий.

Що стосується поранених, то є інформація про поранення в ногу дворічного хлопчика та 13-річного хлопчика. Їхні травми не загрожують життю. Водночас, у інших жертв серйозні або критичні травми.

Невідомо, чи перебувають будь-які підозрювані під вартою.