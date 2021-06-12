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В Джорджии произошла стрельба — восемь раненых, из них двое детей

Суббота, 12 июня 2021, 07:21
WTOC

Один человек погиб, а восемь других, в том числе двое детей, были ранены в результате стрельбы в американской Саванне, штат Джорджия.

Источник: NBC News со ссылкой на представителя полиции Саванны Бьянку Джонсон

Детали: Нападение произошло в 9 вечера в жилом комплексе Hitch Village / Fred Wessels Homes.

Как сообщается, погибший - взрослый.

В случае раненых, то есть информация о ранении в ногу двухлетнего мальчика и 13-летнего мальчика. Их травмы не угрожают жизни. В то же время, у других жертв серьезные или критические травмы.

Неизвестно, находятся ли какие-либо подозреваемые под стражей.

Темы: США


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