Зеленський змінив правила кредитування для мешканців зони АТО/ООС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує заборону на штрафи за новими кредитами для громадян у зоні АТО/ООС, а також заборону стягнень на заставну нерухомість за кредитами, що оформлені після травня 2021 року.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський підписав закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг" № 1451-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 травня.

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

У пресслужбі наголошують, що українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.

Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

Зазначається, що залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

Дослівно: "Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України".

Більше деталей: Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.