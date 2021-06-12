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Зеленский изменил правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС

Суббота, 12 июня 2021, 09:05
Зеленский изменил правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС

Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в зоне АТО/ООС, а также запрет взысканий на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-их, который Верховная Рада приняла 19 мая.

Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

В пресс-службе отмечают, что украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

Отмечается, что останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

Дословно: "Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственным программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины".

Больше деталей: Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАТООбъединенные силы на Донбассекредит
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