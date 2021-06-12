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У центрі Парижа розігнали величезну вечірку просто неба

Субота, 12 червня 2021, 11:41
У центрі Парижа розігнали величезну вечірку просто неба

Перед Домом інвалідів у Парижі ввечері 11 серпня зібралися на вечірку просто неба сотні молодих людей, поліція змусила їх розійтися через ризик поширення коронавірусу і порушення комендантської години.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

Молоді люди, з якими встигли поспілкуватись кореспонденти, розповіли, що інформацію про зібрання побачили у соцмережах. 

Учасники зібрання танцювали і спілкувалися, здебільшого ігноруючи дистанцію та маски.

У префектурі Парижа близько 23:30 написали, що поліція втрутилася "щоб покласти край святковій вечірці за участі багатьох сотень людей, всупереч епідемічним обмеженням".

Поліція застосувала сльозогінний газ, у відповідь дехто кидався петардами.

До опівночі на місці не залишилось майже нікого, крім правоохоронців. Про постраждалих і затриманих не повідомляють.

Нагадаємо, останній етап послаблення карантину у Франції почався в середині травня - після близько 7 місяців перерви ресторанам дозволили відкрити літні майданчики, а початок комендантської години змістили на дві години пізніше - на 21:00.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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