В центре Парижа разогнали огромную вечеринку под открытым небом

Перед Домом инвалидов в Париже вечером 11 августа собрались на вечеринку под открытым небом сотни молодых людей, полиция заставила их разойтись из-за риска распространения коронавируса и нарушения комендантского часа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.

Les forces de l’ordre évacuent les soirée #ProjetX aux #Invalides : jets de projectiles contre gaz lacrymogène. Tensions en cours. https://t.co/oKmW7QF5Gu pic.twitter.com/eFXcgsmGcu — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2021

Молодые люди, с которыми успели пообщаться корреспонденты, рассказали, что информацию о собрании увидели в соцсетях.

Участники танцевали и общались, в основном игнорируя дистанцию ​​и маски.

В префектуре Парижа около 23:30 написали, что полиция вмешалась "чтобы положить конец праздничной вечеринке с участием многих сотен людей, вопреки эпидемическим ограничениям".

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ некоторые бросали петарды.

До полуночи на месте не осталось почти никого, кроме правоохранителей. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Напомним, последний этап ослабления карантина во Франции начался в середине мая - после около 7 месяцев перерыва ресторанам разрешили открыть летние площадки, а начало комендантского часа сместили на два часа позже - на 21:00.