Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В центре Парижа разогнали огромную вечеринку под открытым небом

Суббота, 12 июня 2021, 11:41

Перед Домом инвалидов в Париже вечером 11 августа собрались на вечеринку под открытым небом сотни молодых людей, полиция заставила их разойтись из-за риска распространения коронавируса и нарушения комендантского часа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.

Молодые люди, с которыми успели пообщаться корреспонденты, рассказали, что информацию о собрании увидели в соцсетях.

Участники танцевали и общались, в основном игнорируя дистанцию ​​и маски.

В префектуре Парижа около 23:30 написали, что полиция вмешалась "чтобы положить конец праздничной вечеринке с участием многих сотен людей, вопреки эпидемическим ограничениям".

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ некоторые бросали петарды.

До полуночи на месте не осталось почти никого, кроме правоохранителей. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Напомним, последний этап ослабления карантина во Франции начался в середине мая - после около 7 месяцев перерыва ресторанам разрешили открыть летние площадки, а начало комендантского часа сместили на два часа позже - на 21:00.

Темы: Франция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден провел встречу с Меркель

Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия

В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Байден после переговоров с Путиным выйдет к прессе один

Все новости...
Франция
Агентство ЕС утвердило предприятие во Франции для производства вакцины Moderna
Во Франции осудили мужчину, давшего пощечину Макрону
Стали известны первые детали о мужчине, который дал пощечину президенту Франции
Последние новости
22:39
Байден провел встречу с Меркель
21:57
Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына
21:21
Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой
20:49
Руководительница ОБСЕ едет на Донбасс
20:08
фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия
19:50
Европейская прокуратура будет расследовать дело премьера Чехии
19:29
В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн
19:14
Южнокорейская компания планирует строительство завода в Украине
18:56
Немецкие "Зеленые" официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры
18:39
Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин
Все новости...