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Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці

Субота, 12 червня 2021, 12:28
Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці

У поїзді №358 Рахів-Київ помер чоловік, який вночі впав із верхньої полиці.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "За попередньою інформацією, пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре.

Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено".

Деталі: В "Укрзалізниці" стверджують, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він не скористався.

Причини смерті пасажира з'ясовують правоохоронці та "Укрзалізниця".

Українська правда

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Теми: залізниця
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