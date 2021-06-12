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Пассажир умер в поезде после падения с верхней полки

Суббота, 12 июня 2021, 12:28

В поезде №358 Рахов-Киев умер мужчина, который ночью упал с верхней полки.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо.

Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию ​​– Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено".

Детали: В "Укрзализныце" утверждают, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался.

Причины смерти пассажира выясняют правоохранители и "Укрзализныця".

Украинская правда
Темы: железная дорога


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