Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Експрем’єр Франції може увійти до ради директорів російської "Зарубежнефти"

Субота, 12 червня 2021, 12:34
Експрем’єр Франції може увійти до ради директорів російської Зарубежнефти

Колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон може увійти до ради директорів російського акціонерного товариства "Зарубежнефть", яке контролюється владою РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Як свідчить розпорядженні уряду РФ від 10 червня 2021 року, опубліковане на офіційному порталі правової інформації, Фійон фігурує у списку осіб-кандидатів до ради директорів.

Фійон вказаний у документі лише як президент консультаційної компанії Apteras, заснованої у 2017 році, яка вже працювала з французькими компаніями у РФ.

 

АТ "Зарубежнефть" спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії.

Франсуа Фійон був прем’єр-міністром Франції у 2007-2012 роках, під час президентства Ніколя Саркозі.

Нагадаємо, у 2020 році суд Парижа визнав Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували, і присудив йому реальний термін тюремного ув'язнення та 10-річну заборону балотуватися на виборні посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: