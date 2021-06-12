Експрем’єр Франції може увійти до ради директорів російської "Зарубежнефти"

Колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон може увійти до ради директорів російського акціонерного товариства "Зарубежнефть", яке контролюється владою РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Як свідчить розпорядженні уряду РФ від 10 червня 2021 року, опубліковане на офіційному порталі правової інформації, Фійон фігурує у списку осіб-кандидатів до ради директорів.

Фійон вказаний у документі лише як президент консультаційної компанії Apteras, заснованої у 2017 році, яка вже працювала з французькими компаніями у РФ.

АТ "Зарубежнефть" спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії.

Франсуа Фійон був прем’єр-міністром Франції у 2007-2012 роках, під час президентства Ніколя Саркозі.



Нагадаємо, у 2020 році суд Парижа визнав Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували, і присудив йому реальний термін тюремного ув'язнення та 10-річну заборону балотуватися на виборні посади.