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Экс-премьер Франции может войти в совет директоров российской "Зарубежнефти"

Суббота, 12 июня 2021, 12:34

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон может войти в совет директоров российского акционерного общества "Зарубежнефть", которое контролируется властями РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Как следует из распоряжения правительства РФ от 10 июня 2021 года, опубликованного на официальном портале правовой информации, Фийон фигурирует в списке лиц-кандидатов в совет директоров.

Фийон указан в документе только как президент консультационной компании Apteras, основанной в 2017 году, которая уже работала с французскими компаниями в РФ.

 

АО "Зарубежнефть" специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами России.

Франсуа Фийон был премьер-министром Франции в 2007-2012 годах, во время президентства Николя Саркози.

Напомним, в 2020 году суд Парижа признал Фийона виновным в использовании государственных средств для оплаты за работу своей жены и детей, которую те никогда не выполняли, и присудил ему реальный срок тюремного заключения и 10-летний запрет баллотироваться на выборные должности.

Темы: ФранцияРосcия


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