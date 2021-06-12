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Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука

Субота, 12 червня 2021, 13:13

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зазначається, що таким чином Зеленський підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.

Згідно з документом, Кабінет міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення. Крім того, уряд повинен забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Також Кабмін має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Що передувало: 12 травня президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм. Під час спілкування з художником президент звернув увагу на те, що Марчук шукає будівлю для створення музею. Тому Зеленський запропонував приміщення, що нині належить ДУС.

"Якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей", – сказав президент.

Довідка: Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

Українська правда
Теми: культураЗеленський


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