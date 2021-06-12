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Зеленский подписал указ о создании музея Ивана Марчука

Суббота, 12 июня 2021, 13:13
Зеленский подписал указ о создании музея Ивана Марчука

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Отмечается, что таким образом Зеленский поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы известного художника.

Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.

Также Кабмин должен предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания центра современного искусства Ивана Марчука и может рассмотреть вопрос о привлечении к созданию центра средств благотворителей.

Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Что предшествовало: 12 мая президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука и поздравили художника с 85-летним юбилеем. Во время общения с художником президент обратил внимание на то, что Марчук ищет здание для создания музея. Поэтому Зеленский предложил помещения, которое в настоящее время принадлежит ГУД.

"Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей", - сказал президент.

Справка: Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph. Работы художника насчитывает около 5000 произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Украинская правда

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Темы: культураЗеленский
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