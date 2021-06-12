Теплі літні грози пройдуть по всій Україні

У неділю і в понеділок в Україні очікуються дощі, грози і шквали.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі 13 червня у західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях помірні дощі, на решті території без опадів. Вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході і південному заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°. Вдень 18-23°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 22-27°.

У Карпатах вночі сильні, вдень помірні дощі, температура повітря вночі 6-11°, удень 10-15°.

У Києві – вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 13-15°, удень 19-21°.

У понеділок, 14 червня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, вдень у південних і центральних областях при грозах в окремих районах град.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південних і західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 7-12°, удень 15-20°. На решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, удень 19-24°, у східній частині 22-27°.

У Києві в понеділок місцями короткочасні дощі, грози; температура повітря вночі 12-14°, удень 21-23°.

12 червня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях 18-22°, у Дніпрі в межах Києва 20°.